Canan Karatay'dan önemli tavsiye! Hasta olmak istemeyen tüketirken saate baksın

Sağlıklı beslenme konusunda sıkça uyarılarda bulunan Canan Karatay, bu kez meyve tüketimi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Karatay’a göre, meyveyi yanlış zamanda tüketmek çeşitli hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Peki, meyve yemek için en doğru zaman ne? İşte detaylar…

1 / 12 Yaz aylarının gelmesiyle birlikte meyve çeşitliliği arttı ve sofralarımızda daha sık yer almaya başladı.

2 / 12 Meyveler, insan sağlığı için önemli faydalar sağlar. Yüksek vitamin, mineral ve antioksidan içerikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt sağlığını korur ve hastalıklara karşı koruma sağlar.



3 / 12 Ayrıca, lif açısından zengin oldukları için sindirim sistemini düzenler ve kalp sağlığını destekler.

4 / 12 Kahvaltıdan akşam yemeğine kadar, günün her saatinde tüketilen meyveler hakkında Prof. Dr. Canan Karatay’dan dikkat çeken bir uyarı geldi.



5 / 12 Karatay, çoğu kişinin akşam saatlerinde tercih ettiği meyvelerin en doğru tüketim zamanı hakkında bilgi vererek dikkatleri üzerine çekti.



6 / 12 Meyve tüketimindeki en doğru saatin, vitamin ve minerallerden en iyi şekilde yararlanabilmemiz için belirli bir zaman aralığı olduğunu belirtti.



7 / 12 Karatay’a göre, günün en önemli öğünü olan kahvaltı, meyve tüketimi için en uygun zaman.



8 / 12 Meyvenin kahvaltı sırasında tüketilmesinin sağlık açısından en doğru tercih olduğunu vurgulayan Karatay, bu şekilde vitamin ve minerallerden en iyi şekilde faydalanılabileceğini ifade etti.

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