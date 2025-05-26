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Türkiye'nin güncel nüfus haritası belli oldu, sonuç herkesi şaşırttı: İşte en kalabalık ve en sakin ilçeler listesi

Türkiye'nin güncel nüfus haritası belli oldu, sonuç herkesi şaşırttı: İşte en kalabalık ve en sakin ilçeler listesi

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:5726/05/2025, Pazartesi
G: 26/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye'nin nüfus şampiyonları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 güncel nüfus verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'nin 2024 nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2024 nüfusu kaç? Türkiye'nin en kalabalık ve en sakin ilçesi neresi? İşte il il Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu ve haberin detayları...

Türkiye’nin 2024 yılı güncel nüfus verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde nüfus geçen yıla göre 292 bin 567 kişi arttı ve 85 milyonu aştı.


Yeni verilerle birlikte Türkiye'de en az nüfusa sahip ilçeler ve en kalabalık ilçeler listesi de değişti. 

TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt oldu. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Ankara, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

Esenyurt


Nüfusu 988 bin 369 kişi


Çankaya


Nüfusu 947 bin 330 kişi


Şahinbey


Nüfusu 946 bin 812 kişi

Keçiören


Nüfusu 932 bin 128

Şehitkamil


Nüfusu 888 bin 696 kişi


Osmangazi


Nüfusu 885 bin 441 kişi

Küçükçekmece


Nüfusu 789 bin 33 kişi

Seyhan


Nüfusu 786 bin 931 kişi

Pendik


Nüfusu 749 bin 356 kişi

Ümraniye


Nüfusu 727 bin 819 kişi

İşte nüfusu en az olan ilçeler


Hemşin


﻿2 bin 422 kişi

İnhisar


Nüfusu 2 bin 168 kişi

Yalıhüyük


Nüfusu bin 678 kişi

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