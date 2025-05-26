Türkiye'nin nüfus şampiyonları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 güncel nüfus verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'nin 2024 nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2024 nüfusu kaç? Türkiye'nin en kalabalık ve en sakin ilçesi neresi? İşte il il Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu ve haberin detayları...
Türkiye’nin 2024 yılı güncel nüfus verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde nüfus geçen yıla göre 292 bin 567 kişi arttı ve 85 milyonu aştı.
Yeni verilerle birlikte Türkiye'de en az nüfusa sahip ilçeler ve en kalabalık ilçeler listesi de değişti.
TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt oldu. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Ankara, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.
Esenyurt
Nüfusu 988 bin 369 kişi
Çankaya
Nüfusu 947 bin 330 kişi
Şahinbey
Nüfusu 946 bin 812 kişi
Keçiören
Nüfusu 932 bin 128
Şehitkamil
Nüfusu 888 bin 696 kişi
Osmangazi
Nüfusu 885 bin 441 kişi
Küçükçekmece
Nüfusu 789 bin 33 kişi
Seyhan
Nüfusu 786 bin 931 kişi
Pendik
Nüfusu 749 bin 356 kişi
Ümraniye
Nüfusu 727 bin 819 kişi
İşte nüfusu en az olan ilçeler
Hemşin
2 bin 422 kişi
İnhisar
Nüfusu 2 bin 168 kişi
Yalıhüyük
Nüfusu bin 678 kişi