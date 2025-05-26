Türkiye'nin nüfus şampiyonları belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 güncel nüfus verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'nin 2024 nüfusu bir önceki yıla göre artış gösterdi. En kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2024 nüfusu kaç? Türkiye'nin en kalabalık ve en sakin ilçesi neresi? İşte il il Türkiye'nin 2024 güncel nüfusu ve haberin detayları...

1 /17 Türkiye’nin 2024 yılı güncel nüfus verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre, ülke genelinde nüfus geçen yıla göre 292 bin 567 kişi arttı ve 85 milyonu aştı.



2 /17 Yeni verilerle birlikte Türkiye'de en az nüfusa sahip ilçeler ve en kalabalık ilçeler listesi de değişti.

3 /17 TÜİK'in açıkladığı verilere göre; Türkiye'nin en kalabalık ilçesi Esenyurt oldu. İlçenin geride bıraktığı iller arasında Ankara, Eskişehir, Mardin, Trabzon, Malatya ve Erzurum gibi büyükşehirler de yer aldı.



4 /17 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin yüzde 18.3'ünün ikamet ettiği İstanbul'un nüfusu aynı dönemde 15 milyon 701 bin 602 kişiye ulaşırken megakentin ilçelerinden Esenyurt, ülkenin en kalabalık ilçesi olma unvanını korudu.

5 /17 Esenyurt

Nüfusu 988 bin 369 kişi



6 /17 Çankaya

Nüfusu 947 bin 330 kişi



7 /17 Şahinbey

Nüfusu 946 bin 812 kişi

8 /17 Keçiören

Nüfusu 932 bin 128

9 /17 Şehitkamil

Nüfusu 888 bin 696 kişi



10 /17 Osmangazi

Nüfusu 885 bin 441 kişi

11 /17 Küçükçekmece

Nüfusu 789 bin 33 kişi

12 /17 Seyhan

Nüfusu 786 bin 931 kişi

13 /17 Pendik

Nüfusu 749 bin 356 kişi

14 /17 Ümraniye

Nüfusu 727 bin 819 kişi

15 /17 İşte nüfusu en az olan ilçeler

Hemşin

﻿ 2 bin 422 kişi

16 /17 İnhisar

Nüfusu 2 bin 168 kişi