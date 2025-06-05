Çay ile birlikte tüketince ömrü uzatıyor: Bilim adamları ömrü uzatan besini açıkladı

Yeni bir araştırma, sağlıklı yaşamın sırrının yalnızca miktarda değil, çeşitlilikte gizli olduğunu ortaya koydu. Hatta bu basit ama etkili alışkanlığın diyabete, hatta nörolojik rahatsızlıklara karşı güçlü bir koruma sağladığı belirtildi. Uzman isimler, çayın yanında da bu besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini söylüyor. İşte ömrü uzatan o besinler.

1 /9 Queen's Üniversitesi Belfast, Edith Cowan Üniversitesi (ECU) ve Viyana Tıp Üniversitesi ile Viyana Üniversitesi'nden bilim adamları ilginç bir çalışmaya imza attı.

2 /9 Yeni bir araştırmaya göre, çay, elma, meyve ve bitter çikolata gibi flavonoid açısından zengin gıdaları düzenli tüketen bireyler, kalp hastalıkları ve bazı kronik rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltabiliyor.

3 /9 Nature Food dergisinde yayımlanan bu kapsamlı çalışmada, yaşları 40 ile 70 arasında değişen 120 binden fazla kişi 10 yılı aşkın bir süre boyunca takip edildi.

4 /9 Bulgular, diyette flavonoid çeşitliliğini artırmanın, tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser ve nörolojik hastalıkların gelişimini önlemeye yardımcı olabileceğini gösterdi.

5 /9 Flavonoidler; çay, yaban mersini, çilek, portakal, elma, üzüm ve bitter çikolata gibi bitkisel kaynaklı besinlerde bulunan güçlü biyoaktif bileşenlerdir.

6 /9 ECU'dan Dr. Benjamin Parmenter ise, flavonoid çeşitliliğinin sağlığa etkisini ilk keşfeden isimlerden biri.

7 /9 Parmenter, "Günde yaklaşık 500 mg flavonoid tüketimi, 2 fincan çaya denk gelir. Ölüm riskini %16, kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet ve solunum yolu hastalıkları riskini ise yaklaşık %10 oranında düşürebiliyor. Ancak aynı miktarı farklı kaynaklardan alan kişilerde bu risk daha da azalıyor. Yani sadece çay içmek yerine, çayla birlikte farklı flavonoid içeren besinler tüketmek daha etkili" diye konuştu.

8 /9

Flavonoid çeşitliliği sağlığa nasıl yarar sağlıyor? Viyana Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tilman Kuhn da, "Daha önce hiç araştırılmamış olan flavonoid çeşitliliğinin sağlık üzerindeki bu etkisi, halk arasında yaygın olan 'renkli beslen sağlıklıdır' söylemini bilimsel olarak destekliyor. Farklı renkte sebze ve meyve tüketmek, yalnızca vitamin açısından değil, flavonoid yönünden de çeşitlilik sağlar" şeklinde konuştu.

