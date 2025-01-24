Çay ve kahve sevenlere güzel haber: Bu etkisini hiç duymadınız kanser riskini azaltıyor

Kahve ve çay severlere müjde. 14 ayrı araştırma ve 25 bin kayıt üzerinden derlenen yeni bir çalışma, bu iki vazgeçilmez içeceğin sağlığa öyle bir etkisini ortaya koydu ki... Düzenli tüketimde bu hastalığa karşı koruyucu etkiler sağlıyor. Ancak uzmanlar, yine de aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor.

1 /9 Genellikle çay ve kahveyi uyarıcı olarak ya da sosyalleşmenin bir parçası olarak tüketiyoruz.

2 /9 Ancak yapılan yeni bir araştırma, bu içeceklerin sadece keyifli bir alışkanlık olmanın ötesinde sağlık için de faydalı olabileceğini gösterdi.

3 /9 İşte, çay ve kahve içmenin hiç duymadığınız etkisi...

4 /9 Amerikan Kanser Derneği/Wiley dergisinde yayınlanan yeni bir analizde araştırmacılar, çay ve kahve içenlerin, içmeyenlere kıyasla baş ve boyun bölgesinde etkili olan kanserlere yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu belirten verilere dikkat çekiyor.

5 /9 Araştırma ekibine göre, günde dört bardak kafeinli kahve içen kişilerin, baş ve boyun kanseri riski yüzde 17 daha düşük, ağız kanseri riski yüzde 30 daha düşük ve gırtlak kanseri riski ise yüzde 22 daha düşük.

6 /9 Utah Üniversitesi'nden bilim adamları ve doktorların liderliğindeki araştırmacılar, yaklaşık 9 bin 500 baş ve boyun kanseri hastası ile 16 bin kanserden sağlıklı kişiyi kapsayan 14 eski çalışmadan elde edilen bilgileri derledi.

7 /9 Araştırma ekibi, “Günde üç-dört bardak kahve içmenin hipofarinks kanseri riskini yüzde 41 oranında azalttığını" ve hatta kahvenin “ağız kanseri riskini yüzde 25 oranında düşürdüğünü” belirtti.

8 /9 Utah Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Yuan-Chin Amy Lee, “Kahve ve çay tüketimi ile kanser riski arasındaki ilişki üzerine daha önce araştırmalar yapılmış olsa da, bu çalışma, baş ve boyun kanserinin hatta kafeinsiz kahvenin bile bazı olumlu etkilerinin olduğunu vurguladı” dedi.