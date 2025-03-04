İngiltere’de 35 yaşındaki Kerri Absolom, cebinde taşıdığı elektronik sigaranın patlaması sonucu ağır yaralandı. Bir anda havai fişek gibi kıvılcımlar saçan cihaz, genç kadının bacağında üçüncü derece yanıklara neden oldu. Yanık ünitesinde günlerce tedavi gören Absolom, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
İngiltere’nin Dorset kentinde yaşayan Kerri Absolom, sabah işe gitmek için hazırlanırken pantolonundan duman çıktığını fark etti.
Önce anlam veremeyen genç kadın, birkaç saniye içinde cebinden kıvılcımlar saçıldığını gördü.
Elektronik sigaranın lityum pilinin cebindeki anahtarla temas etmesi, cihazın kısa devre yaparak patlamasına neden oldu.
"Cebimde küçük bir alev gördüm ve elimle söndürmeye çalıştım" diyen Absolom, o an yaşadığı panikle elindeki acıya odaklandığını, ancak bacağının çok daha kötü bir durumda olduğunu fark edemediğini söyledi.
Eşi hemen yardıma koştu
Patlama sonrası eşi Christopher, hızla yardıma koşarak genç kadının pantolonunu çıkarmaya çalıştı. Ancak alevler bir anda büyüdü ve bacağı ciddi şekilde yandı. Christopher hemen ambulansı aradı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genç kadını bahçeye çıkararak hortumla bacağını soğuttu.
Hastaneye kaldırıldı, deri nakli yapıldı
Ağır yanıklarla hastaneye kaldırılan Absolom’a morfin verildi ve bir hafta boyunca yanık ünitesinde tedavi gördü. Cildi sürekli sıvı sızdırdığı için iyileşme süreci oldukça acılı geçti. Doktorlar, iz kalmasını önlemek amacıyla deri nakli uyguladı, ancak günlük aktiviteler bile genç kadına büyük acı vermeye devam etti.
'Ya oğlum kollarımda olsaydı?'
Olayın şokunu hâlâ atlatamadığını söyleyen Absolom, "Yangın çıktığında oğlum kollarımda olsaydı ne olurdu? Onun benim gibi yaralanma ihtimali bile beni korkutuyor" diyerek yaşadığı travmayı dile getirdi.
Yetkililer, elektronik sigara kullanıcılarını lityum pillerin metal nesnelerle temas etmemesi konusunda uyardı. Uzmanlar, sağlığa zararlı bu tür cihazların ceplerde taşınmaması ve muhafaza edilirken dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Elektronik sigaranın zararları neler?
Sigara kadar zararlı bir ürün olan elektronik sigara, başta elektronik sigara hastalığı olan EVALI ve akciğer sönmesi gibi hastalıklarla birlikte akciğerde yara izi, bağımlılık, solunum yollarını etkileyerek öksürük, ağız ve boğazda tahrişe neden olabilir. Bununla birlikte elektronik sigara kalp hastalıkları riskini de artırır. İşte elektronik sigaranın zararları...
EVALI ve tiryaki dili hastalığına yol açabilir
Akut akciğer hasarı, akciğerlerde iltihaplanma ve yaralanmaya neden olan inflamatuar bir hastalık olan EVALI hastalığının temel sebebi elektronik sigara kullanımıdır. Bununla birlikte elektronik sigara hastalığına bağlı olarak tat alma duyusunun azalması şeklinde tanımlanan tiryaki dili hastalığı da meydana gelebilir.
Akciğer sönmesine neden olabilir
Akciğerin içine hava dolamaması olarak ifade edilen akciğer sönmesine yol açan temel faktörlerden biri olarak elektronik sigara gösterilir.
Beyin gelişimini etkileyebilir
Elektronik sigaranın etkisiyle oluşan nikotin bağımlılığı, duygu bozukluklarına neden olarak beynin öğrenmeyi kontrol eden kısımlarına zarar verebilir. Özellikle ergenlik döneminde beynin karar verme ve dürtü kontrolü henüz gelişmediğinden gençlerin nikotin kullanım olasılıkları daha yüksek olur. Gençlerin nikotine maruz kalması uzun vadede ciddi risklere sebep olur.
Patlamış mısır hastalığına yol açabilir
Elektronik sigaranın zararlı etkilerden bir tanesi de ‘patlamış mısır hastalığı’ olarak bilinen “bronşiolitis obliterans”dır. Elektronik sigaranın dumanı akciğer içerisinde bulunan ve hava keseciklerini koruyan makrofajların işleyişini bozarak onların zarar görmesine neden olabilir. Bu durum da nefes darlığına ve öksürmeye neden olarak patlamış mısır olarak adlandırılan bir akciğer hastalığına yol açabilir. Patlamış mısır akciğer hastalığı; ateş, öksürük, gece terlemeleri, kilo kaybı ve nefes darlığı gibi semptomlarla ortaya çıkar.
Kısırlığa neden olabilir
Bilimsel çalışmalara göre elektronik sigara, erkeklerde düşük sperm sayısına neden olabilir. Bu durumdan dolayı hamilelik düşünen çiftler üzerinden olumsuz etkilere yol açabilir. Ayrıca elektronik sigara, yumurta kalitesini de etkileyerek içmeyenlere oranla 10 kat daha fazla kısırlık görülmesine neden olabilir. Bunların yanı sıra kadınlarda erken menopoz ile erken ve düşük doğum riskini artırabilir.