Cezası 387 bin TL: İlk kum zambakları çiçek açtı

Kum zambağına zarar vermenin cezası olduğunu da vurgulayan Temiz, ”387 bin lira cezası var. Kum zambaklarını korumak için belirli yerlere uyarı levhaları koyuyoruz, araçların girmemesi ve onlara zarar vermemesi için insanları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Kazanlı sahili halka açık olduğu için kum zambaklarını korumak biraz zor oluyor. Bilinçlendirme için uyarılar yapıyoruz, sunumlar ve broşürler dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.



