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'Chucky' ile hafızalara kazınmıştı: Ed Gale hayatını kaybetti

'Chucky' ile hafızalara kazınmıştı: Ed Gale hayatını kaybetti

20:0929/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
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Çocuk Oyunu serisinde Chucky karakterine hayat veren Ed Gale, 61 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm sebebi açıklanmadı.

"Çocuk Oyunu" (Child's Play) serisindeki ikonik karakter Chucky'ye hayat veren Ed Gale, hayatını kaybetti. 

61 yaşındaki ünlü oyuncunun Los Angeles’taki bir bakımevinde 27 Mayıs'ta yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı.

"SON SELAMINI VERDİ"


Yeğeni Kayse Gale, üzüntüsünü "Son selamını verdi ve şimdi ahirette başrol oynuyor" sözleriyle paylaştı.

Ed Gale’in hayat hikayesini de takipçileriyle paylaşan Kayse Gale, ünlü oyuncunun 20 yaşında cebinde sadece 41 dolarla California’ya otostopla gittiğini, sonrasında 130'dan fazla film, dizi ve reklam projesinde yer aldığını belirtti.



NTV'de yer alan habere göre Ed Gale, "Howard the Duck", "Chopper Chicks in Zombietown", "Spaceballs", ‘Bones’ ve "O Brother, Where Art Thou?" gibi filmlerde de rol aldı.



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