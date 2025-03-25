Son yıllarda, güneş ışığı ve solaryum kullanımı nedeniyle melanom vakalarının sayısı neredeyse üç kat arttı. Uzmanlar, erken teşhisin hayat kurtarıcı olabileceğini vurgulayarak, melanomun gözden kaçabilecek 6 sinsi belirtisini sıraladı. İşte dikkat edilmesi gereken o semptomlar... Cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olan melanom, genellikle belirgin semptomlar göstermeden gelişir. Cilt kanserinin belirtilerini erken fark etmenin, tedavi şansını artıracağına dikkat çeken dermatologlar, özellikle gözden kaçabilen semptomları tek tek belirtti.

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2 /9 1. Asimetrik ve Dağınık Kenarlı Benler

Melanom, genellikle asimetrik şekle sahip ve düzensiz kenarları olan benlerle başlar. Dermatolog Dr. Nayoung Lee, “Bir benin kenarlarında dengesizlik fark ediyorsanız, bu melanomun erken belirtisi olabilir” diyor.

3 /9 2. Renk Değişimi Gösteren Benler

Sağlıklı benler genellikle tek renkli olurken, kanserli benlerde birden fazla renk tonu görülebilir. Kahverengi, siyah, mor, kırmızı ve pembe gibi renkler içeren benler, ciddi bir durumun habercisi olabilir.



4 /9 3. Anormal Boyutlarda Benler

Bezelye büyüklüğünde olan benler, melanomun ilk işaretlerinden olabilir. Dermatolog Dr. Makhzoum, “Büyük benlerin fark edilmesi durumunda, bir uzmandan yardım almak önemlidir” diyor.

5 /9 4. Kanama ve lekeler

Skuamöz hücreli karsinom, pürüzlü ve pullu lekelere yol açabilir. Bu lekeler bazen kanayabilir ve ülserli hale gelebilir.



6 /9 5. Pürüzsüz ve Parlak Cilt Büyümeleri

Güneşe maruz kalan alanlarda pürüzsüz ve parlak görünümlü büyümeler, bazal hücreli karsinomun işaretlerinden biridir. Bu tür değişiklikler göz ardı edilmemelidir.



7 /9 6. Ciltteki Değişimlere Özen Gösterin

Cilt kanseri, erken teşhisle büyük ölçüde kontrol altına alınabilir. Uzmanlar, ciltteki herhangi bir anormalliği göz ardı etmemek ve düzenli dermatolojik kontrolleri aksatmamak gerektiğini belirtiyor.



8 /9 Cilt kanserinin belirtilerine dikkat etmek, erken teşhisi sağlamak için hayati önem taşıyor.