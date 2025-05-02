Çocuklarda yapay zekâ kullanımı artıyor: Ebeveynler nasıl rehberlik etmeli?

Eski deneyimlerle yeni dünyayı anlayamayız

Bayram, ebeveynlerin hâlâ kendi çocukluk deneyimlerine göre hareket ettiğini ifade ederek, "Çocuklar artık yapay zekâya soru soruyor, ödevlerini onunla hazırlıyor ve dijital kimliklerini bu araçlarla inşa ediyor. Biz ise bu sistemlerin nasıl işlediğini dahi bilmeden onları kullanmalarına izin veriyoruz. Bu, son derece riskli" dedi.



