Çocuklarınızın davranışı sinyal olabilir: Anne babalar “sessiz çığlığın” farkında mısınız?

Çocuğumun zorbalığa uğradığını fark edersem nasıl davranmalıyım?





“İlk müdahale için doğru yöntem nedir?” Zorbalığa uğradığından şüphelenilen bir çocuk için ailelerin yaklaşımı çok önemlidir. Bu süreçte, çocukla empatik bir dil kullanmak, ona kendini rahatça ifade etme imkânı sunmak gerekir. Aileler, çocuğun “okula gitmek istemiyorum” gibi bir ifadeyle karşılaştığında, hemen suçlayıcı ya da kaygılı bir şekilde, “Neden gitmek istemiyorsun?” “Hep bunu yapıyorsun gideceksin!” gibi bir soru ve baskıcı yaklaşımda bulunmamalıdır. Bunun yerine, çocuğa ne yaşadığını anlamaya yönelik sorular yöneltmek, örneğin “Okulda seni üzen bir şey mi oldu?” gibi, çocuğa açık uçlu ve güven verici bir soru yöneltmek daha etkili olacaktır. Çocuğun yaşadığı sorun karşısında, ailesi ona “Bu durumun üstesinden birlikte gelebiliriz” gibi bir güvence vermelidir. Çocuğun yaşadığı sorunların önemsendiğini, yanında birinin olduğunu hissetmesi, bu tür durumları daha kolay aşmasına yardımcı olacaktır.