Coğrafi işaretli Bayburt tarhununa Amerika'dan talip çıktı: Yetiştirilen bütün tarhunlar Amerika'ya ihraç edilecek

Lindseth, tarhunun organik tarım uygulamalarıyla yetiştirildiği söyleyerek, "Buraya Amerika'dan ilk kez gelerek, en iyi kalitedeki tarhun otunu görmeyi planlıyorum. Organik olarak üretilen tarhunu incelemeye geldim ve bu alanda çok doğal bir yetiştiricilik gördüm. Biz dünya üzerindeki en iyi kaliteyi görmek istiyoruz ve şu an burada en iyi kaliteyi görebilmek için Bayburt'ta bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.







