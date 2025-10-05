Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses, sır dolu ölüm ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güllü ile ilgili "çok şey yazarım ama yazmıyorum..." diyen Tatlıses, balkon kapısı detayı sosyal medyada gündem oldu. İşte o açıklama...
Yalova’da 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma detaylı bir şekilde devam ediyor.
Güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması ve ifadelerin alınmasının ardından olay cinayet masasına devredildi..
Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız ile kızı Tuğyan Ülkem Gülter, dün tekrar ifade verdi. Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili tartışmalar devam ederken konuyla ilgili bir açıklama da şarkıcının yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'ten geldi..
'Çok şey yazarım ama yazamıyorum'
İbrahim Tatlıses "Çok üzüldük. Mekanı cennet olsun. Ben canına kıydığını zannetmiyorum, çünkü Güllü kendini çok severdi. O balkonun kilitli kapısı var mı? Bu sorunun cevabını düşünüyorum. Çok şey yazarım ama yazmıyorum. Bilirkişiler mutlaka konuyla ilgilenir" diye konuştu.
Oğlu Tuğberk Gülter: Bize acımızı yaşatmadınız
Tuğberk Gülter, adliye çıkışında yaptığı açıklamada, kamuoyunda dolaşan iddialara tepki göstererek şunları söyledi:
"Olayla ilgili avukatlarımız gereken açıklamaları zaten yapar. Benim tek söyleyeceğim, olay günü nişanlımla İstanbul'daydım. Onun dışında tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bize acımızı yaşatmadınız, bize iftiralar attınız, bizim canımız ciğerimiz söndü. Siz buna ekmek bandınız. Siz annemin şarkılarıyla ağladınız, bizi ağlatmadınız, bizi süründürdünüz. Kamera tutan, mikrofon uzatan, yorum yapan hiçbirinin mi annesi ölmedi. Çığlıkları nasıl duymuyorsunuz. Niye kimse yardım etmiyor. Herkes pislik yapmanın derdinde. Başka hiçbir derdi yok kimsenin. Niye kimse ağlamamızı istemiyor. Biz daha annemin mezarına gidip ağlayamadık sarılamadık herkes orada diye."
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter: Hakkımı helal etmiyorum
Kızı Tuğyan Ülkem Gülter ise "Ben hakkımızı helal etmiyorum. Annemin de konuşanlara hakkını helal etmediğine eminim. Annemin kemiklerini sızlattılar. Zaten her şey ortada. Avukatlarımız gereken açıklamayı yapacaklar. Acımızı yaşatmadılar bize" dedi.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular ışığında olayın aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.