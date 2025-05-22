Daha önce görülmemiş gizem: Bu camilerde gizli anlamlar ortaya çıktı

"Bu camiler görsel bir kitap gibidir"





Prof. Dr. Engin Beksaç, Edirne'nin bu yönüyle oldukça dikkat çekici bir kent olduğunu belirterek, "Buradaki yapılardan Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Bayezid Cami ve elbette Selimiye Camii birer semboller içinde şekillenmiş ve adeta görsel bir kitap gibi okunabilecek yapılardır. Bu noktada yaptığımız çalışmalar çok önemli sonuçlar ortaya koydu. Kendisinin yüksek lisans sürecinde özellikle Selatin camilerinin sembolik yönleri üzerine yaptığı araştırmalar, bu yapıların başlı başına birer anlam katmanı olduğunu gösterdi.





Söz konusu camilerin Osmanlı döneminde birer güç ve kimlik göstergesi olarak inşa edildi. Günümüzde bu anlamlar yeterince anlaşılmasa da ilerleyen zamanlarda daha fazla kavranacağını biliyoruz. Osmanlı döneminde kaleme alınmış pek çok eserde de bu sembollere yer verildiğini görmek mümkün. Selatin camiler, başlı başına birer görsel kültür objesi olarak değerlendirilmelidir. Bu kültürel gücün farkına varmamız gerekiyor" dedi.