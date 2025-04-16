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Deniz suyu diz seviyesinde etrafı yemyeşil: Yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası ziyaretçilerini bekliyor

Deniz suyu diz seviyesinde etrafı yemyeşil: Yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası ziyaretçilerini bekliyor

10:4916/04/2025, Çarşamba
AA
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İzmir'de karaya 100 metre uzaklıkta yer alan ve deniz suyu seviyesinin diz boyunda olması nedeniyle yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası, doğaseverleri cezbediyor. Doğal güzelliği ve ana karaya yakınlığıyla dikkati çeken ada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverleri kendine çekiyor.

 İzmir'de karaya 100 metre uzaklıkta yer alan ve deniz suyu seviyesinin diz boyunda olması nedeniyle yürüyerek geçilebilen Çıfıt Adası, doğaseverleri cezbediyor.

Seferihisar ilçesindeki ada, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alıyor.



Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle yürüyerek geçilebilen adada herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.



Ada başta kuşlar olmak üzere pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliği ve ana karaya yakınlığıyla dikkati çeken ada, özellikle yaz aylarında yürüyüş yapmak isteyen doğaseverleri kendine çekiyor.



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