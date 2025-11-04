Denizi olmayan Çankırı’da 100 liraya satılan hamsi yüzleri güldürdü

Çankırı’da balıkçılık yapan Ali Ballı, "Bu balığı tutan adam 100 TL’ye sattığımızı duysun, bize sattırmaz. Aslında burada bir emek var, daha pahalı olması gerekiyor ama biz denize olmayan memlekette herkes balık yiyebilsin, sevsinler diye resmen bedavaya dağıtıyoruz. Balıkları günlük olarak Ankara’dan alıyoruz. Marmara ve Ege bölgesinden çeşitleri takip edip temin ediyoruz. Balığın en iyisini denizi olamayan memleket yer. Denizi olan memleket iyi balık yiyemez. Denizi olan şehirde o denizden çıkan çeşidi bulursun. Biz de ise Türkiye’nin dört bir yanından gelen çeşitler mevcut. Çankırılılar da bu durumun kıymetini bilmeli. Burada balıkların kılçığına kadar ayıklıyoruz" diye konuştu.



