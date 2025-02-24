Dilan Çıtak'tan İbrahim Tatlıses'e gönderme mi? Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti

"Bir kızın babası olmaması ne demek bilir misiniz?"

"Bir kızın babası olmaması ne demek bilir misiniz? Ben çok iyi bilirim. Benim süperkahramanım 18 yıl önce gitti... Bana da en son "sen benim denizin dibindeki inci tanemsin, pamuğumsun" diyerek... Hayatımda hiç bu kadar özel hissettiğimi hatırlamıyorum. Bundan daha iyi bir söz de bilmiyorum. Tek bildiğim seni çok özledim Cem Çıtak. Sen benim ilk ve son aşkımsın"



