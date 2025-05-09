Doğu Cephesi'nin hafızası için Erzurum'daki tabyalarda tarihi adım atılıyor

Burada gazetecilere açıklama yapan Kaşdemir, Çanakkale'deki tecrübelerini kentteki ilgililerle paylaştıklarını söyledi.





Çanakkale ve Erzurum'un vatanın müdafaasında önemli bir yer tuttuğunu belirten Kaşdemir, "Batıda Çanakkale Cephesi çok önemli ve tarihin akışını değiştirmişse, vatanın müdafaasında bir ifa etmişse vatanın birçok noktasında böyle yerler var. Bu topraklar kolay vatan olmadı. Gerek 93, gerek 1. Dünya Savaşı'nda Anadolu evlatları burada buluştu ve vatanlarını savundu." dedi.





Bölgedeki hatıraların önemine değinen Kaşdemir, "Gerek coğrafi gerekse diğer koşulların etkisiyle buralar unutulmuş hale geldi fakat buraların hatıraları çok yüksek. Bu toprakların altında kefensiz yatan binlerce Mehmetçik var. Onlar bizim için çok kıymetli ve onun için Erzurum'da bir irade ortaya çıkmış. Bu gazi mekanları koruyup, kollayıp ziyarete açık hale getirmek, vatan bilincini gelecek kuşaklara aktarmak gibi bir irade çıkmış. Kentteki dinamikler büyük bir motivasyon içinde. Halk da sahiplendiği zaman nasıl Çanakkale'ye yılda 5 milyon insan gidip oradaki ruhu teneffüs ediyorsa bu toprakların nasıl vatan olduğunu anlama imkanına sahip oluyorsa inşallah gün gelecek Doğu Cephesi'nin bu önemli yerinde, Mehmetçiğin ayak izlerinin barındığı bu alanlar ziyarete açık hale gelir ve bu toprakların vatan yapılma sürecindeki kahramanlıkları anlatma imkanı olur." diye konuştu.



