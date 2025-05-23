Doktorlar ağrılarını göz ardı etti: Acı gerçekle yüzleşince hayatı altüst oldu

İki çocuk annesi Kayleigh Walker, gebeliği sırasında yaşadığı şiddetli ağrılar doktorlar tarafından “hamileliğin doğal süreci” olarak değerlendirildi. Ancak geç konulan teşhis, genç kadının hayatını alt üstü etti. Ölümcül bir hastalığa yakalanan Walker, şimdi hem hastalıkla hem de ihmalle savaş veriyor.

1 /7 Kayleigh Walker, hamileliğinin başlarında sırt ve boyun ağrısı şikayetleriyle defalarca doktora başvurdu. Ancak onu muayene eden 19 sağlık çalışanı, belirtileri önemsemedi.

2 /7 Ağrılar giderek artarken,“normal gebelik süreci” sanıldı. Teşhis konduğunda ise artık çok geçti: Walker şimdi ileri evre kanserle savaşıyor.

3 /7 İkinci çocuğuna hamileyken, dayanılmaz sırt ağrıları ve kas spazmları yaşayan Walker, “Kendimi duyulmamış hissettim. Sanki hamileliğimin arkasına saklanmışım gibiydi” diyerek süreci anlattı.

4 /7 Ağrıları giderek şiddetlenen genç kadın, yürüme yetisini kaybetti ve tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu. Buna rağmen, hamileliği gerekçe gösterilerek MR çekimi gibi tetkikler yapılmadı; güçlü ağrı kesiciler verilmedi.

5 /7 Umudunu yitirmedi 30 haftalık hamileyken yapılan tetkiklerde Walker’ın kansere yakalandığı, hastalığın kemiklerine yayıldığı ve omurlarında çökme olduğu ortaya çıktı. “Kemiklerim güve yemişti. 80 yaşındaki birinin kemiklerine sahiptim” dedi. Acil sezaryenle doğum yaptıktan sadece iki gün sonra omurgasına altı çubuk ve 12 vida yerleştirilen Walker, “Ameliyatla birlikte ağrılarım dindi ama hastalık hala bedenimdeydi” şeklinde konuştu.



6 /7 Mucize bebek Rosie, 10 hafta erken dünyaya geldi. Şimdi 1 ve 5 yaşındaki kızlarıyla geçirdiği her günü bir kazanç olarak gören Walker, kendisi gibi belirtileri görmezden gelinen kadınlara ses olmak istiyor.