Dolapta unutan zengin oluyor... Altınla yarışır duruma geldi: Fiyatı 150 Bin TL’yi geçti

Bir zamanlar mutfakların vazgeçilmezi olan el yapımı bakır tavalar, koleksiyoncuların ilgisiyle değer kazandı. Şimdi bazı modelleri 150 bin TL'ye kadar alıcı buluyor. Geçmişin klasik mutfak eşyaları, bugün yatırım aracı haline geldi.
Bir zamanlar mutfaklarda sıkça karşılaşılan el yapımı bakır tavalar, günümüzde antika koleksiyoncularının ilgisiyle adeta değer kazandı.
Nostaljik mutfak eşyaları arasında yer alan bu tavalar, bazı modelleri 150 bin TL'ye kadar alıcı buluyor, hatta fiyatları altınla yarışır hale geldi.
Geçmişin klasikleri bugün yatırım aracı
Yıllar önce mutfakların vazgeçilmezi olan bakır tavalar, şu anda sadece yemek pişirmenin ötesinde bir anlam taşıyor.
Koleksiyoncular, iyi korunmuş ve el işçiliğiyle üretilmiş tavaları büyük bir ilgiyle takip ediyor. Eski zamanlarda sıradan bir mutfak eşyası olarak kullanılan bakır tavalar, zamanla estetik değeri yüksek, kültürel miras sayılabilecek parçalara dönüştü.
Değer kazanan antikalar
Günümüzde bakır tavaların fiyatları oldukça değişkenlik gösteriyor.
Bazı nadir ve iyi korunmuş modeller, 3 bin TL’den başlayıp, 150 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Üstelik, antika değeri taşıyan parçalar bu rakamların da çok üzerine satılabiliyor. Zamanla kararan yüzeyleri ve patina etkisi, bu ürünlerin değerini daha da artırıyor.
Bir dönemin ihtişamı bugünün yatırımı
Eskiden sadece mutfakta yemek pişirmede kullanılan bu bakır tavalar, şimdilerde nostalji meraklılarının ve koleksiyoncuların radarına girdi.
Artık yalnızca bir eşya değil, geçmişe duyulan özlemin ve el emeğine verilen değerin bir simgesi olarak görülüyor.
Bir zamanlar pazarlarda birkaç liraya satılan bu tavalar, şimdi hem maddi hem de manevi anlamda büyük bir değer taşıyor.