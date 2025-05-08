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Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ilkbaharda yeşilin tonlarıyla buluştu: Görsel şölen dronla görüntülendi

Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar ilkbaharda yeşilin tonlarıyla buluştu: Görsel şölen dronla görüntülendi

10:038/05/2025, Perşembe
AA
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Kütahya ile Bursa'nın doğal sınırını oluşturan Domaniç Dağları'nda ilkbaharla birlikte yeşilin tonlarıyla bütünleşen kıvrımlı yollar dronla görüntülendi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, 1500 rakımlı Kocayayla Geçidi'ne uzanan kıvrımlı yollar, baharın gelişiyle birlikte yeşilin tonlarına büründü.



Sürücüler, Domaniç Dağları'nın adeta yeniden canlanan doğasıyla etkileyici bir manzara eşliğinde yolculuk yaparken, bölge doğa yürüyüşçüleri ve fotoğraf meraklıları için cazibe noktası haline geldi.



Mevsimsel değişimin getirdiği canlılık, bölgeye gelen ziyaretçilerin beğenisini kazanırken Domaniç Dağları, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için baharın en güzel rotalarından biri olarak öne çıkıyor.



Domaniç Dağları'nın manzarası dronla görüntülendi.

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