Dünyada ChatGPT'yi en fazla kullanan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin sıralaması şaşırttı

Son dönemde hızla artan ChatGPT kullanımı, pek çok alanda kendini gösteriyor. Yapılan son araştırmaya göre, dünyada en çok ChatGPT kullanan ülkeler belli oldu. Türkiye de listede yer aldı. Zirveye yerleşen ülke ise çok şaşırttı. Bakın Türkiye listenin kaçıncı sırasında.

1 /18 Yapay zeka teknolojilerinin öncüsü olan ChatGPT, dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. İşte en çok ChatGPT kullanan ülkeler;

2 /18 18) Almanya - %18

3 /18 17) Fransa - %18

4 /18 16) Çin - %18

5 /18 15) Japonya - %19

6 /18 14) Meksika - %22

7 /18 13) Avustralya - %22

8 /18 12) İngiltere - %22

9 /18 11) ABD - %23

10 /18 10) Türkiye - %23

11 /18 9) Güney Kore - %26

12 /18 8) İsveç - %27

13 /18 7) Filipinler - %28

14 /18 6) Arjantin - %32

15 /18 5) Endonezya - %32

16 /18 4) Brezilya - %32

17 /18 3) BAE - %34 2) Fas - %38