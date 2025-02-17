Dünyanın en acı veren ağrısı açıklandı: Doğum sancısı da diş ağrısı da değil

Headache dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, insan vücudunun yaşadığı en büyük ağrıyı ortaya koydu. Araştırma sonuçları, görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın en şiddetli ağrısı doğum sancısı olarak biliniyordu ancak analizler bu tezi çürüttü. İşte dünyanın en dayanılmaz ağrısı.
Birçok kişi, doğum sancısının dünyanın en şiddetli ağrılarından biri olduğunu düşünse de, son yapılan bir analiz bu görüşü çürüttü.
Amerikalı araştırmacılar, doğum sancısı, kalp krizi, silahlı yaralanma ve kemik kırıkları gibi şiddetli ağrıları geride bırakan bir acıyı keşfetti.
Katılımcılardan, ağrılarını 0 ile 10 arasında bir puanla değerlendirmeleri istendi ve 7'nin üzerindeki puanlar "şiddetli ağrı" olarak kabul edildi.
Son yapılan araştırmada, 2 bine yakın katılımcı, baş ağrısı atakları sırasında yaşadıkları ağrıyı, diğer şiddetli ağrılarla karşılaştırdı.
Kemik kırıkları 10. sırada kendisine yer buldu.
Fibromiyalji (vücutta yaygın ağrı ve hassasiyet) 9. sırada değerlendirildi.
Migrenin neden olduğu şiddetli baş ağrıları ise 8. sıraya yerleşti.
Omurga disk kayması 7. sırada.
Ateşli silah yaralanmaları 6. sırada değerlendirildi.
5. sırada Safra kesesi taşları yer aldı.
Doğum sancıları 7,2 puanla 2. sırada değerlendirildi.
Küme baş ağrısı, 10 üzerinden ortalama 9,7 puanla listenin zirvesinde yer aldı.
Dört ila on iki hafta süren ataklar
Küme baş ağrısı yaşayan hastaların çoğu, "epizodik" küme baş ağrısı geçirir. Bu durum, dört ila on iki hafta süren ataklar şeklinde gelir.
Ağrı başladığı gibi hızla geçer ve kişi rahatlar. Ortalama 15- 180 dakika arasında değişen sürelerde olmaktadır. Küme tipi baş ağrısının tam olarak nedeni bilinmiyor.
Küme baş ağrısı nedir, belirtileri neler?
Medipol Sağlık Grubu'nda yer alan habere göre, Küme baş ağrıları sıklıkla 20- 40 yaş aralığında görülür ve diğer baş ağrılarının aksine erkeklerde daha sık rastlanır.
Hastalar ayrıca gözlerinde kızarıklık, şişlik, sulanma, burun tıkanıklığı ya da akıntı gibi belirtiler de gözlemleyebilirler.