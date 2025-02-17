Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Dünyanın en acı veren ağrısı açıklandı: Doğum sancısı da diş ağrısı da değil

Dünyanın en acı veren ağrısı açıklandı: Doğum sancısı da diş ağrısı da değil

Pınar Görgü
Pınar Görgü
11:1317/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Headache dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, insan vücudunun yaşadığı en büyük ağrıyı ortaya koydu. Araştırma sonuçları, görenleri şaşkına çevirdi. Dünyanın en şiddetli ağrısı doğum sancısı olarak biliniyordu ancak analizler bu tezi çürüttü. İşte dünyanın en dayanılmaz ağrısı.

Birçok kişi, doğum sancısının dünyanın en şiddetli ağrılarından biri olduğunu düşünse de, son yapılan bir analiz bu görüşü çürüttü.

Amerikalı araştırmacılar, doğum sancısı, kalp krizi, silahlı yaralanma ve kemik kırıkları gibi şiddetli ağrıları geride bırakan bir acıyı keşfetti.

Katılımcılardan, ağrılarını 0 ile 10 arasında bir puanla değerlendirmeleri istendi ve 7'nin üzerindeki puanlar "şiddetli ağrı" olarak kabul edildi.


Son yapılan araştırmada, 2 bine yakın katılımcı, baş ağrısı atakları sırasında yaşadıkları ağrıyı, diğer şiddetli ağrılarla karşılaştırdı.

Kemik kırıkları 10. sırada kendisine yer buldu.

Fibromiyalji (vücutta yaygın ağrı ve hassasiyet) 9. sırada değerlendirildi.

Migrenin neden olduğu şiddetli baş ağrıları ise 8. sıraya yerleşti.

Omurga disk kayması 7. sırada.

Ateşli silah yaralanmaları 6. sırada değerlendirildi.

5. sırada Safra kesesi taşları yer aldı.

Doğum sancıları 7,2 puanla 2. sırada değerlendirildi.

Küme baş ağrısı, 10 üzerinden ortalama 9,7 puanla listenin zirvesinde yer aldı.

Dört ila on iki hafta süren ataklar 

Küme baş ağrısı yaşayan hastaların çoğu, "epizodik" küme baş ağrısı geçirir. Bu durum, dört ila on iki hafta süren ataklar şeklinde gelir.


Ağrı başladığı gibi hızla geçer ve kişi rahatlar. Ortalama 15- 180 dakika arasında değişen sürelerde olmaktadır. Küme tipi baş ağrısının tam olarak nedeni bilinmiyor.




Küme baş ağrısı nedir, belirtileri neler?

Medipol Sağlık Grubu'nda yer alan habere göre, Küme baş ağrıları sıklıkla 20- 40 yaş aralığında görülür ve diğer baş ağrılarının aksine erkeklerde daha sık rastlanır.


Hastalar ayrıca gözlerinde kızarıklık, şişlik, sulanma, burun tıkanıklığı ya da akıntı gibi belirtiler de gözlemleyebilirler.

#baş ağrısı
#Küme baş ağrısı
#sağlık
#Safra Kesesi Taşı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Ramazan ayının başlamasına kaç gün kaldı?