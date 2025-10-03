Dünyanın en iyi 100 tatlısı açıklandı: 144 bin oy kullanıldı Türkiye'den 4 lezzet listeye damga vurdu

Dünyanın en prestijli gastronomi platformu TasteAtlas, geleneksel tatlıları değerlendirdiği "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini paylaştı. 144 binden fazla oyun kullanılarak hazırlandığı listeye Türk tatlıları ise damga vurdu.
Son olarak 18 Eylül 2025'te "Dünyanın En İyi 100 Tatlısı" listesini duyuran TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından yüzlerce tatlıyı mercek altına aldı.
Sayısız lezzetin yer aldığı listeye Türk tatlıları ise damga vurdu.
İşte listenin 'en'leri...
Portekiz'in sevilen tatlısı "Pastel de nata"
İtalya'nın ikonik tatlısı 'Tiramisu'
Fransa'dan dünyaya açılan eşsiz lezzet 'Crepes'
Arjantin'den lezzet esintisi 'Dulce de leche'
Fransa'dan bir lezzet daha 'Çikolatalı Sufle'
TÜRKİYE'DEN 4 LEZZET LİSTEYE DAMGA VURDU
Köklü geleneğiyle dünya mutfaklarında tanınan Maraş dondurması, listede ilk 5'e girerek 4. sıraya adını yazdırmayı başardı.
Türk tatlısı denildiğinde ilk akla gelen lezzet olan 'baklava' ise listeye 13. sıradan giriş yaptı.
Son zamanlarda çok sık sofralara konuk olan 'lokma' ise listenin 97. sırasında yer aldı.
Yıllardır vazgeçilmez lezzetlerden biri olan 'muhallebi' ise lokma'yı takip ederek 98'nci sıraya yerleşti.