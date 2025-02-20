Duygu Nebioğlu babası Metin Akpınar'a 'Yakında öğreneceksiniz' diyerek ateş püskürdü: Meğer 36 yıldır...

Babasının Metin Akpınar olduğunu yıllar sonra mahkeme kararıyla tescil ettiren Duygu Nebioğlu, 10 milyon liralık tazminat davasıyla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı kafa karıştırdı. İşte dikkat o çeken sözler.

1 /9 Ünlü oyuncu Metin Akpınar’ın, evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi, magazin dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı.

2 /9 Kızlarından Duygu Nebioğlu, babasının "babalığı benimsememesi" ve "babalık görevlerini yerine getirmemesi" gerekçesiyle 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

3 /9 Sosyal medya hesaplarından dava sürecine ilişkin bilgiler de veren Nebioğlu, babası Metin Akpınar hakkında sert sözler sarf ettiği paylaşımlarda bulunuyordu.

4 /9 "Her şeyi öğrendim" Duygu Nebioğlu paylaştığı videoda gözyaşları içerisinde konuşarak; "Her şeyi öğrendim. Sadece onu bil. Ah Metin Ah. Ah Metin Ah!" demişti.

5 /9 Duygu Nebioğlu'ndan adeta gündeme bomba gibi düşecek yeni bir açıklama daha geldi...

6 /9 Duygu Nebioğlu, babası Metin Akpınar'ın kendisinin ve kardeşinin varlığından en başından beri haberdar olduğunu, kardeşlerini annesinden zorla ayırarak kendi elleriyle çocuk esirgeme kurumuna verdiğini dile getirdi.

7 /9 36 ﻿ yıldır biliyormuş Duygu Nebioğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; Her şeyden haberi olduğunu ve kendi elleriyle çocuklarını anneden ayırıp çocuk esirgeme kurumunun soğuk, karanlık duvarlarına attığını 14 Mayıs 2025 tarihinde kanıtlamış oluyorum" dedi.

8 /9 Tazminat davasının duruşmasının Adalet Bakanlığı’nın UYAP Bilişim Sistemi üzerinden görüleceğini belirten Nebioğlu “Karar, UYAP duruşması sonrası çıkacak. 36 yıldır çocuklarını bildiği kanıtlandı, prosedürler konuşulacak. Kimseyle görüşmek istemiyorum, bu süreçte oldukça yıprandım” diye konuştu.