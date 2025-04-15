Duyunca donup kalacaksınız: Uzaylılar sovyet askerlerini taşa mı çevirdi? CIA belgelerinde şok detaylar

Görgü tanıklarından biri raporda şu ifadelere yer veriyor: “Küreler aniden genişledi ve göz kamaştırıcı bir ışık saçtı. O anda, olayı izleyen askerler kaskatı hale geldi.”





Taşlaşan askerlerin kalıntılarının ve UFO parçalarının, Moskova yakınlarında son derece gizli bir tesise taşındığı iddia ediliyor.



