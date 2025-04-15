Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Duyunca donup kalacaksınız: Uzaylılar sovyet askerlerini taşa mı çevirdi? CIA belgelerinde şok detaylar

Duyunca donup kalacaksınız: Uzaylılar sovyet askerlerini taşa mı çevirdi? CIA belgelerinde şok detaylar

14:2915/04/2025, mardi
G: 15/04/2025, mardi
Diğer
Sonraki haber

Soğuk Savaş dönemine ait gizli bir CIA raporu yeniden gündemde. Raporda yer alan ürpertici iddiaya göre, Sovyet askerleri bilinmeyen varlıklarla karşılaştıktan sonra taşa dönüştürüldü. Uzaylılarla temas sonucu yaşandığı öne sürülen bu olay, akıllara durgunluk veriyor. İşte tüyler ürperten detaylar...

Soğuk Savaş dönemine ait gizliliği yeni kaldırılan bir CIA raporu, Sovyet ordusuyla uzaylılar arasında yaşandığı öne sürülen esrarengiz ve tüyler ürpertici bir olayı gün yüzüne çıkardı.


İddialara göre, Sovyet askerleri bilinmeyen bir hava aracıyla yaşanan temas sonrası taşlaşmış halde bulundu.


New York Times’ın aktardığına göre, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından CIA’in eline geçen 250 sayfalık gizli KGB raporunda, Ukrayna’da gerçekleştirilen bir askeri tatbikat sırasında askerlerin gökyüzünde dairesel bir UFO gözlemlediği belirtiliyor.


Askerlerin yerden havaya bir füze ateşleyerek bu bilinmeyen aracı düşürdüğü ifade ediliyor.


UFO’nun düşmesiyle birlikte enkazdan iri kafalı, siyah gözlü beş küçük varlık çıktığı ve olay yerinde bulunan askerlerin bu yaratıkları kuşattığı raporda yer alıyor.


Ancak kısa bir süre sonra, bu varlıkların etrafında oluşan ışıklı kürelerin ani bir parlamayla patladığı ve bu patlama sonucunda 23 askerin taşa dönüştüğü öne sürülüyor.


Görgü tanıklarından biri raporda şu ifadelere yer veriyor: “Küreler aniden genişledi ve göz kamaştırıcı bir ışık saçtı. O anda, olayı izleyen askerler kaskatı hale geldi.”


Taşlaşan askerlerin kalıntılarının ve UFO parçalarının, Moskova yakınlarında son derece gizli bir tesise taşındığı iddia ediliyor.


Sovyet bilim adamları, askerlerin hücre yapısının adeta kireç taşı benzeri bir maddeye dönüştüğünü rapora yansıttı.


Her ne kadar KGB’nin bu raporunun doğruluğu hâlâ teyit edilmemiş olsa da, detayların ürkütücülüğü uluslararası güvenlik ve bilinmeyen tehditler konusunda yeni tartışmalar başlatmış durumda.

#uzaylı
#CIA
#sovyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BUZAĞI DESTEK ÖDEMELERİ 2025: 1. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak?