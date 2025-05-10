'Eber sarısı' çiçek açtı: Dışarıdan gelenler şaşkınlık yaşıyor

Demirkapu, bölgede görülen Eber sarısının bugünlerde çiçek açtığını belirterek, şöyle konuştu:





"Bölgemizde yaşayanların bildiği bir tür. Dışarıdan insanlar buraya geldiğinde şaşkınlık yaşıyor. Etrafa bakıyor, her taraf sapsarı. Neticede bir göz algısı oluyor. Genelde aynı bölgede her sene çıkıyor. Önceki yıllarda bir azalma olmuştu. Şu anda güzel bir manzara var. Güzel kokuyor, yaklaşık bir ay çiçekli duruyor. Gelenler fotoğraf çektiriyor. Bitkiye zarar verilmesinin ciddi cezası var."