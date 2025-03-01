Ekranlara veda etmişti: Ünlü sunucu Nursel Ergin 2 farklı kanseri yendiğini açıkladı

"Hep kendimle aynalarla çok konuştum"

"Bitsin istedim hayat. Bitsin istedim, böyle intihar gibi değil ama. Böyle hani Allah'la konuşup 'hayat bana hep mi zor olacak? Yani ben neden sürekli bir şey yaşıyorum? Bir şey öğrenmek için sürekli bunu mu yaşamak zorundayım? Ben oynamıyorum' dedim. Ben yaşamak istemiyorum. Artık hiçbir hevesim kalmadı. Hep kendimle aynalarla çok konuştum. Kaçan heves geri gelir mi diye çok sorguladım."