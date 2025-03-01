Ekranlara veda etmişti: Ünlü sunucu Nursel Ergin 2 farklı kanseri yendiğini açıkladı

Sunduğu yemek programını ani bir kararla bırakan Nursel Ergin'in kanser tedavisi gördüğü ve hastalığı yendiği öğrenildi. Ekranlara dönmek için gün sayan Nursel Ergin yaşadıklarını anlattı. Ergin, "İnsan kanser olduğuna şükreder mi? İyi ki kanser olmuşum dedim'' sözleriyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Var Mısın Yok Musun programıyla adını duyuran Nursel Ergin, Kanal D ekranlarındaki Gelinim Mutfakta'yı sunuyordu.
Programı ani bir kararla bırakan Ergin "Nursel ile Mutfak Bahane" yarışmasıyla ekranlara geri dönüyor.
Ergin, aylar sonra yaptığı açıklamalarıyla sevenlerini üzdü.
8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiğini anlattı.
Sabah'a konuşan Ergin, ayrıca hastalık sürecinden kimseye bahsetmediğini aktardı.
'İki kere kurtarmaya çalıştık'
"Tam bitti derken bitmediğini gördük test sonuçlarında. Sonra hemen ameliyata girdim. Kemoterapi sürecim bitti. Sonra dediler ki radyoterapi olman gerekiyor."
'Küllerimden doğmuş gibi hissediyorum'
'İyi ki kanser olmuşum çünkü inanılmaz yokuş aşağı gittiğim, acımadı ki, acımadı ki diyen biriyken nasıl acımaz, çok zor bir çocukluk, çok zor bir hayat mücadelesinin içinden geçen bir kadınım ben.'
Ergin ayrıca saçlarının hala çıkmadığını ve peruk kullandığını açıkladı.
"Önce rahim kanseri oldum, rahmimi aldılar. Sonra doktor gözüme baka baka 'Üçüncü evre metastaz yapmış bir meme kanseriyle karşılaştık'. Sonuç ortada."
"Kendi kendime kalmayı çok tercih ettim. 'İstemiyorum kimseyi. Bana iyi gelmiyorsunuz, istemiyorum ben. Bırakın beni tek başıma.' Çok yalnızım diye çok ağladım. Bilmiyorumama o yalnızlık beni yeniden doğdurdu. İstedim yani bağıra bağıra hani böyle doğum yapan kadınlar olur ya yerlerde yattım. Öyle ağrılarım oldu ki o kadar zor bir şeymiş ki kemoterapi. Bağıra çağıra çığlık çığlığa kendimi yeniden doğurdum."
"Hep kendimle aynalarla çok konuştum"
"Bitsin istedim hayat. Bitsin istedim, böyle intihar gibi değil ama. Böyle hani Allah'la konuşup 'hayat bana hep mi zor olacak? Yani ben neden sürekli bir şey yaşıyorum? Bir şey öğrenmek için sürekli bunu mu yaşamak zorundayım? Ben oynamıyorum' dedim. Ben yaşamak istemiyorum. Artık hiçbir hevesim kalmadı. Hep kendimle aynalarla çok konuştum. Kaçan heves geri gelir mi diye çok sorguladım."
'İyi ki kanser olmuşum'
"Kendimi yedim bitirdim, çok yanlışmış.... Şükreder mi insan kanser olduğu için? Ediyormuş! İyi ki kanser olmuşum. Hayatımda kendimi kandırmayı bıraktığım bir dönem artık başladı."