Doğu'da etkili kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Meteoroloji Genel müdürlüğü tarafından yapılan ölçümler Türkiye'nin en soğuk illerini ortaya çıkardı. Yapılan ölçümler sonrası geçtiğimiz yıllarda -50 derece ile on binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler yeniden gündem oldu. İşte Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen o dört şehir.

1 /9 Ocak ayı Türkiye'nin bir çok ilinde soğuklarını hissettirmeye devam ederken yapılan son ölçümler Türkiye'nin en soğuk şehirlerini ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının eksi 27 derecelere kadar düştüğü bölgelerde kimse evden dışarı çıkamıyor...



2 /9 Kars Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürdü. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 16 dereceye düştüğü kentte, dereler ve göletler buzla kaplandı.





3 /9 Ağrı Ağrı'da dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor. Termometrelerin gece eksi 20'yi gösterdiği kentte, Murat Nehri ve dereler buz tuttu. Vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerini halı ve brandalarla örttü. Kentin belirli noktalarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.



4 /9 Ardahan Ardahan'da da soğuklar nedeniyle buzlanma meydana geldi.



5 /9 Termometrelerin eksi 23'ü gösterdiği kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu, bazı akarsular ile göletler dondu.





6 /9 Meteoroloji verilerine göre kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 23,7 olarak ölçülürken; ilçelerden Damal eksi 17,6, Göle eksi 27,1, Hanak eksi 23, Posof eksi 10,1, Çıldır eksi 22,4 oldu.



7 /9 Erzurum Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 derece ölçüldüğü Erzurum'da, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Yol ve kaldırımlarda buzlanmanın meydana geldiği kentte, araçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bazı sürücüler de araçlarını battaniyeyle örterek soğuktan korumaya çalıştı.





8 /9 Eksi 50 derece ile rekor kırdı Geçtiğimiz yıllarda Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki termometrenin gece saatlerinde eksi 50 dereceyi gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.