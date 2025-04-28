Elazığ'daki deprem neyin habercisi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den flaş deprem açıklaması

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Elazığ'daki deprem artçı mıydı? Büyük bir depremin habercisi mi?
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, dün akşam saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Derinliği 11.31 kilometre olan deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depreme ilişkin açıklama yaptı.
Sözbilir, Sivrice'deki depremin Doğu Anadolu Fayı'nın Pütürge segmentine bağlı batı kolunda meydana geldiğini belirtti.
"Küçük ölçekli depremlerin olması olağandır"
Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:
"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır"