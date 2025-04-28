Elazığ'daki deprem neyin habercisi? Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den flaş deprem açıklaması

"Küçük ölçekli depremlerin olması olağandır"

Panik yapacak bir durumun olmadığını dile getiren Sözbilir, şunları kaydetti:

"İlk gözlemlerimiz depremin bundan 5 yıl önceki 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde kırılmamış, sismik boşluk niteliğindeki bölümünde gelişmiş artçı bir deprem olduğunu göstermektedir. Ayrıca 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrasında Pütürge ve Çelikhan arasında devam eden stres transferi nedeniyle bu tür küçük ölçekli depremlerin olması olağandır"