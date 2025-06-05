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Elçin Sangu’yla mahkemelik olan mimarlık şirketi sahibinden şoke eden tweet: Dolandırıcılığı adeta meslek haline getirmiş

Elçin Sangu’yla mahkemelik olan mimarlık şirketi sahibinden şoke eden tweet: Dolandırıcılığı adeta meslek haline getirmiş

13:515/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Elçin Sangu’nun villasının dekorasyonunu yapan ancak alacaklarını tahsil edemediğini belirterek dava açan mimarlık şirketi sahibi Abdullah Celal Erol zehir zemberek tweet’ler attı.

Oyuncu Elçin Sangu’nun villasının dekorasyonunu yapan ancak alacaklarını tahsil edemediğini belirterek dava açan mimarlık şirketi sahibi Abdullah Celal Erol zehir zemberek tweet’ler attı.



 Son olarak oyuncunun yüzü olduğu şampuan markasını etiketleyen Erol “Dolandırıcılığı adeta meslek haline getirmiş bu şahısla yaptığınız reklam bizi ziyadesiyle üzmüştür. Dileriz ki bundan sonra yapacağınız reklamlarda daha doğru seçimler yaparsınız” mesajını attı.

Geçen günlerde de oyuncunun kendisini engellediğini paylaşan Erol “Bu ne hız Elçin Sangü, daha karpuz kesecektik…:) Hukuki olarak adalet önünde hesaplaşacağız? Kameralar önünde adeta iyi niyet elçisi, sosyal demokrat. Ama siz evinizde çalışan işçilerin içtiği bir bardak çaya bile laf eden kişisiniz” mesajını paylaştı.



Elçin Sangu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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