Elçin Sangu’yla mahkemelik olan mimarlık şirketi sahibinden şoke eden tweet: Dolandırıcılığı adeta meslek haline getirmiş

Geçen günlerde de oyuncunun kendisini engellediğini paylaşan Erol “Bu ne hız Elçin Sangü, daha karpuz kesecektik…:) Hukuki olarak adalet önünde hesaplaşacağız? Kameralar önünde adeta iyi niyet elçisi, sosyal demokrat. Ama siz evinizde çalışan işçilerin içtiği bir bardak çaya bile laf eden kişisiniz” mesajını paylaştı.







