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Emekli doktor evini çöp eve çevirdi: Kokuya dayanamayan komşular şikayet etti

Emekli doktor evini çöp eve çevirdi: Kokuya dayanamayan komşular şikayet etti

16:362/06/2025, Pazartesi
IHA
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Eskişehir'de emekli bir doktora ait olduğu belirtilen ve çöp ev durumuna gelen daire, şikayet üzerine belediye ekiplerince temizlendi.

Odunpazarı İlçesi Yenikent Mahallesi'nde E.Ş. isimli emekli doktora ait evden yayılan pis kokudan rahatsız olan komşuları, konuyu belediye ekiplerine bildirerek evin temizlenmesini istedi. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçti.


Ekiplerce inceleme yapılmak üzere E.Ş.'nin yaşadığı konuta gidildi. Zil defalarca çalınmasına rağmen kapıyı açan olmazken, bina girişinden itibaren pis koku yayıldığı tespit edildi.

Çevre sağlığı açısından zararlı olduğu belirlenen durumla ilgili Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararı ile alınacak mahkeme kararı sonrası konutun temizlenmesi istendi.

Eskişehir 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce dairenin temizliğinin yapılması için kapısının açılıp temizlenmesine karar verildi. Kararın ardından belediye ekiplerince hanede temizlik ve ilaçlama işlemi yapıldı.





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