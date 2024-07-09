En sağlıklı besin seçildi: İlk akla gelen hiç değil ne meyve ne de sebze

Araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, dünyanın en sağlıklı besinleri belirlendi. Meğer yıllarca yanlış biliyormuşuz... Binlerce besin arasından seçilen bu yiyecekler vücutta hemen fark edilebilir olumlu etkiler sağlıyor. Hücre yenilenme sürecini hızlandırarak gençleştirme etkisi gösteriyor, sindirim sistemini güçlendiriyor ve kansere karşı koruyuyor. İşte, tükettiğiniz anda etkisini hissedeceğiniz dünyanın en sağlıklı besinleri.

1 / 43 Yeni yapılan bir araştırma, tükettiğiniz anda etki gösteren dünyanın en sağlıklı besinlerini ortaya koydu.

2 / 43 Bu yiyecekler, tüketildiklerinde hücre yenilenme sürecini hızlandırıyor, bağırsak florasını düzenliyor ve kansere dönüşebilecek hücreleri engelliyor.

İşte, dünyanın en sağlıklı besinleri...

3 / 43 Kefir

4 / 43 Kırmızı çay

5 / 43 Muz

6 / 43 Ahududu

7 / 43 Portakal

8 / 43 Kivi

9 / 43 Nar

10 / 43 Domates

11 / 43 Ceviz

12 / 43 Yoğurt

13 / 43 Tam buğday ekmeği

14 / 43 Çağla

15 / 43 Sarımsak

16 / 43 Yaban mersini

17 / 43 Kimyon

18 / 43 Zeytinyağı

19 / 43 Mercimek

20 / 43 Pazı yaprağı

21 / 43 Mantar

22 / 43 Tarçın

23 / 43 Balkabağı

24 / 43 Kinoa

25 / 43 Patlıcan

26 / 43 Keten tohumu

27 / 43 Tatlı patates

28 / 43 Yulaf

29 / 43 Sardalya balığı

30 / 43 Rezene

31 / 43 Soğan

32 / 43 Ispanak

33 / 43 Ançüez balığı

34 / 43 Greyfurt

35 / 43 Somon

36 / 43 Zerdeçal

37 / 43 Buğday

38 / 43 Lahana

39 / 43 Avokado

40 / 43 Hindistan cevizi

41 / 43 Brokoli

42 / 43 Karnabahar