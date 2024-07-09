En sağlıklı besin seçildi: İlk akla gelen hiç değil ne meyve ne de sebze

Araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, dünyanın en sağlıklı besinleri belirlendi. Meğer yıllarca yanlış biliyormuşuz... Binlerce besin arasından seçilen bu yiyecekler vücutta hemen fark edilebilir olumlu etkiler sağlıyor. Hücre yenilenme sürecini hızlandırarak gençleştirme etkisi gösteriyor, sindirim sistemini güçlendiriyor ve kansere karşı koruyuyor. İşte, tükettiğiniz anda etkisini hissedeceğiniz dünyanın en sağlıklı besinleri.
Yeni yapılan bir araştırma, tükettiğiniz anda etki gösteren dünyanın en sağlıklı besinlerini ortaya koydu.
Bu yiyecekler, tüketildiklerinde hücre yenilenme sürecini hızlandırıyor, bağırsak florasını düzenliyor ve kansere dönüşebilecek hücreleri engelliyor.
İşte, dünyanın en sağlıklı besinleri...
Kefir
Kırmızı çay
Muz
Ahududu
Portakal
Kivi
Nar
Domates
Ceviz
Yoğurt
Tam buğday ekmeği
Çağla
Sarımsak
Yaban mersini
Kimyon
Zeytinyağı
Mercimek
Pazı yaprağı
Mantar
Tarçın
Balkabağı
Kinoa
Patlıcan
Keten tohumu
Tatlı patates
Yulaf
Sardalya balığı
Rezene
Soğan
Ispanak
Ançüez balığı
Greyfurt
Somon
Zerdeçal
Buğday
Lahana
Avokado
Hindistan cevizi
Brokoli
Karnabahar
Çiya tohumu