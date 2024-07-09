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Hayat

En sağlıklı besin seçildi: İlk akla gelen hiç değil ne meyve ne de sebze

Pınar Görgü
11:13 - 9/07/2024 Salı
Yeni Şafak

Araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir çalışmada, dünyanın en sağlıklı besinleri belirlendi. Meğer yıllarca yanlış biliyormuşuz... Binlerce besin arasından seçilen bu yiyecekler vücutta hemen fark edilebilir olumlu etkiler sağlıyor. Hücre yenilenme sürecini hızlandırarak gençleştirme etkisi gösteriyor, sindirim sistemini güçlendiriyor ve kansere karşı koruyuyor. İşte, tükettiğiniz anda etkisini hissedeceğiniz dünyanın en sağlıklı besinleri.

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Yeni yapılan bir araştırma, tükettiğiniz anda etki gösteren dünyanın en sağlıklı besinlerini ortaya koydu.

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Bu yiyecekler, tüketildiklerinde hücre yenilenme sürecini hızlandırıyor, bağırsak florasını düzenliyor ve kansere dönüşebilecek hücreleri engelliyor.


 İşte, dünyanın en sağlıklı besinleri...

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Kefir

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Kırmızı çay

5/ 43

Muz

6/ 43

Ahududu

7/ 43

Portakal

8/ 43

Kivi

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Nar

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Domates

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Ceviz

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Yoğurt

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Tam buğday ekmeği

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Çağla

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Sarımsak

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Yaban mersini

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Kimyon

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Zeytinyağı

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Mercimek

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Pazı yaprağı

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Mantar

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Tarçın

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Balkabağı

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Kinoa

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Patlıcan

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Keten tohumu

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Tatlı patates

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Yulaf

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Sardalya balığı

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Rezene

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Soğan

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Ispanak

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Ançüez balığı

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Greyfurt

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Somon

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Zerdeçal

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Buğday

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Lahana

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Avokado

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Hindistan cevizi

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Brokoli

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Karnabahar

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Çiya tohumu

#sağlıklı beslenme
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#kalp sağlığı
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