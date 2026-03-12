Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verisi paylaştı. Buna göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken son beş yılda yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 9,5 iken, 2025 yılında yüzde 11,1’e yükseldi. Türkiye'nin yaşlı nüfusunun en çok olduğu iller belli oldu. İşte o liste...

1 /10 1. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 21,7 ile Sinop oldu.

2 /10 2. Bu ili yüzde 21,1 ile Kastamonu,



3 /10 3. yüzde 20,0 ile Giresun izledi.

4 /10 4. Artvin yüzde 19,2



5 /10 5. Balıkesir yüzde 18,2



6 /10 6. Çankırı yüzde 18,2

7 /10 7. Edirne yüzde 18

8 /10 8. Çorum yüzde 17,9

9 /10 9. Çanakkale yüzde 17,8