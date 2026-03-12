Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Türkiye'nin 'en yaşlı' illeri belli oldu

Türkiye'nin 'en yaşlı' illeri belli oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
11:3012/03/2026, jeudi
G: 12/03/2026, jeudi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı İstatistiklerle Yaşlılar verisi paylaştı. Buna göre, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi iken son beş yılda yüzde 20,5 artarak 2025 yılında 9 milyon 583 bin 59 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2020 yılında yüzde 9,5 iken, 2025 yılında yüzde 11,1’e yükseldi. Türkiye'nin yaşlı nüfusunun en çok olduğu iller belli oldu. İşte o liste...

1. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop oldu. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2025 yılında yüzde 21,7 ile Sinop oldu.

2. Bu ili yüzde 21,1 ile Kastamonu,


3. yüzde 20,0 ile Giresun izledi.

4. Artvin yüzde 19,2


5. Balıkesir yüzde 18,2


6. Çankırı yüzde 18,2

7. Edirne yüzde 18

8. Çorum yüzde 17,9

9. Çanakkale yüzde 17,8

10. Tunceli yüzde 17,8

#Türkiye
#Nüfus
#Yaşlı
#Sinop
#Kastamonu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026! TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul’da hangi ilçeye, kaç konut yapacak?