'Erdal Bakkal' ilkokul ve lise yıllarını geçirdiği Karasu'da yoğun ilgiyle karşılaştı

İlkokul ve lise yıllarının Karasu ilçesinde geçtiğini vurgulayan Bozkurt, "Çocukluğuma dair hatıralarım, ailem ve arkadaşlarım ile yaşadığım hatıralar, benim hayatımın geri kalan kısmını belirledi, diyebilirim. Onun için izleri çok derin. Kitapta da birkaç yazımda bunu dile getirmişimdir. Karasu, duygusal bağımın çok yüzsek olduğu, çocukluğumu bıraktığım bir yer. Onun için tekrar dönüp dolaşıp buraya geliyorum. Hem çocukluk arkadaşlarımı görüyorum hem de kaybolan çocukluğumu arıyorum" dedi.