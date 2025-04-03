Erzincan'da koyun ve kuzuların coşkulu buluşması havadan görüntülendi

Baharın gelişiyle birlikte köyde hareketli günler yaşanırken, kuzuların anneleriyle kavuşma anları hem üreticiler hem de izleyenler için renkli görüntülere sahne oluyor. Bölgedeki hayvancılığın önemli bir parçası olan Şavak aşireti, yüzyıllardır süregelen üretim kültürünü yaşatmaya devam ediyor.



