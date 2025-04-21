Erzincanlı meslek lisesi öğrencileri iyilik peşinde: Yaşlıların evlerini tamir edip ihtiyaçlarını giderdiler

Mobilya İç Mekan Tasarımı Bölümü öğrencisi Refik Yağlı ise ihtiyaç sahibi aileye okulun atölyesinde ayakkabılık ve dolap yaptıklarını aktararak, "İhtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak için atölyelerimizde yapılan ürünleri yaşlıların evlerinde montajını gerçekleştirerek destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.





Metal Teknolojisi Alanı öğrencisi Eren Yıldız da yaşlıların günlük hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını, bugün de Güzel Dağotu'nun merdivenlerden rahat inip çıkması için okulun atölyesinde yaptıkları korkuluğu yerleştirerek bir mutluluğa ortak olduklarını belirtti.





Elektrik ve Elektronik Teknolojileri Bölümü öğrencisi Bedirhan Satılmış ise proje kapsamında evde bozuk anahtar, priz ve lambaları değiştirdiklerini anlattı.