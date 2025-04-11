Erzurumlu vatandaşlar Gazze'ye destek için yürüdü: 'Kudüs kırmızı çizgimizdir'

İHH Erzurum Şube Başkanı Ömer Onay, grup adına yaptığı açıklamada, kendilerine sunulan sahte gündemlerden kurtulup asıl konu olan Gazze için toplandıklarını söyledi. Görünürde Gazzellilerin ama aslında kendilerinin imtihanı olan bu olaylar silsilesinde yer almadıkça yaşananların unutulduğuna dikkati çeken Onay, "Bu kadar gürültünün içerisinde sesimiz duyulur mu demiyoruz, 'Belki bir duyan olur' diye konuşmaya devam ediyoruz. Zulüm gören halkın yaşadıklarını ve zulme sessiz kalmayanların uğradıkları haksızlıkları da konuşuyoruz. Evet zulme sessiz kalmamak da bir bedel ödetiyor." dedi.



