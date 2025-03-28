Eşi telef olunca 23 sene boyunca yuvasını terk etmedi: İlk kez geçen sene göçmüştü geri döndü

Arpalı Belediye Başkanı Nahit Binbir, 20 yılı aşkın yuvasından ayrılmayan leyleğin belde ile özdeşleştiğini söyledi. 'Vefalı' sayesinde beldenin tanınırlığının arttığını vurgulayan Binbir, belediyenin bir vefa göstergesi olarak logosunda leyleğe yer verdiğini, caminin isminin de Leylekli Cami olarak değiştirildiğini aktardı.





Yıllarca göç etmeyen leyleğin geçen yıl kendisine bir eş edindiğini ve onunla birlikte gittiğini belirten Binbir, "Vefalı'nın eşi burada ölmüş o olaydan sonra kışları gitmiyordu. Bu sene kış uzun ve çok çetin geçti. Uzun bir zaman eşsiz kalan 'Vefalı' geçen yıl kendisine bir eş edindi ve kışın gitti. Havalar ısınmaya başlayınca da eşiyle birlikte tekrar döndü." diye konuştu.



