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Eskiden ödeme olarak aldığı paraları günümüzde hurda olarak satıyor

Eskiden ödeme olarak aldığı paraları günümüzde hurda olarak satıyor

15:0827/04/2025, Pazar
IHA
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<p>Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ragıp Yılmaz, 1970'li yıllarda seyyar satıcılık yaptığı dönemlerde ödeme olarak aldığı ve artık maddi değeri olmayan paralara tezgahında yer veriyor.</p>
Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Ragıp Yılmaz, 1970'li yıllarda seyyar satıcılık yaptığı dönemlerde ödeme olarak aldığı ve artık maddi değeri olmayan paralara tezgahında yer veriyor.

Eskişehir'de hurdacı Ragıp Yılmaz'ın eskiden ödeme olarak aldığı ama artık maddi değeri olmaması nedeniyle sattığı paralar ilgi topluyor.

Farklı yıllara ait eski madeni paralar ilginç görüntüsü ile vatandaşların dikkatini çekiyor.

Yılmaz'ın cüzi fiyatlarla satışa sunduğu paralar günümüzde yaşattığı nostaljik hissiyat ile değer kazanıyor.

"O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ragıp Yılmaz, "1970'li yıllarda okullarda seyyar satış yapıyordum. O zamanlarda çocukların bana ödeme yapmak için kullandıkları paraları satıyorum. O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika" dedi.

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