Eskiden ödeme olarak aldığı paraları günümüzde hurda olarak satıyor

"O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ragıp Yılmaz, "1970'li yıllarda okullarda seyyar satış yapıyordum. O zamanlarda çocukların bana ödeme yapmak için kullandıkları paraları satıyorum. O zamanlarda bu paralar geçerliydi, günümüzde ise antika" dedi.