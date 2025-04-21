Fenerbahçe evinde berabere kalınca Alişan çıldırıp Mourinho'ya saydırdı: 'Eğer biraz adamsan gidersin'

Fanatik Fenerbahçeli olduğu bilinen ve maçları yakından takip eden şarkıcı Alişan, Kadıköy'de kritik Kayserispor maçının berabere bitmesinin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.
Fenerbahçe, İstanbul'da evinde ağırladığı Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı. Bu sürpriz sonucun ardından lider Galatasaray ile aralarındaki puan farkı 5'e çıktı.
Kadıköy'deki Fenerbahçe- Kayserispor maçını ailesiyle birlikte tribünden takip eden Alişan, 90+4'te gelen beraberlik golünün ardından adeta çıldırdı.
Fanatik Fenerbahçeli olan ünlü isim, teknik direktör Jose Mourinho'yu istifaya davet ederek şu ifadeleri kullandı:
"5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git. Trabzon maçından sonra yazmıştım; "Bu maçı çevireceğiz ama bu ilk yarılarla, bu oyunla, bu forma adaletsizliğiyle bir yerde toslayacağız" dedim.. O kadar belliydi ki!!! Yazık sana verilen her kuruş, yazık sana verdiğimiz değer.. Eğer biraz adamsan gidersin.. "Yapamadım, olmadı" der gidersin!!! Benim son 5 yıldır yazdıklarıma bakın bir neler yazmışım... Bu sene tarihin yüksek bütçeli takımı, neredeyse en çok kupa alan adama teslim edildi ama adamın kibrine, bilmişliğine yenildik... Hâlâ da masal anlatıyor. Masal bitti bitti.. Bu akşam seninle vedalaşma zamanı!!!"