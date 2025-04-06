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Ferdi Tayfur'a bile önerilmişti: Bu aynanın yüz felcini geçirdiği iddia ediliyor

Ferdi Tayfur'a bile önerilmişti: Bu aynanın yüz felcini geçirdiği iddia ediliyor

11:366/04/2025, Pazar
IHA
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Yapraklı ilçesinde halk arasında "şifa aynası" olarak bilinen aynanın, yüz felcini geçirdiği öne sürüldü. Şifalı aynanın, şarkıcı Ferdi Tayfur'a da önerildiği ortaya çıktı.

Köyde "şifa aynası" olarak bilinen aynanın, yüz felcini iyileştirdiğine inanılıyor.

Yıllar önce köye gelen evliyalar tarafından bırakıldığı belirtilen aynanın arkasında yazılı olan yedi günlük bir ibadet süreci eksiksiz tamamlandığında, yüz felci geçiren hastalar sağlıklarına kavuştuğu düşünülüyor.


Köy muhtarı Metin Yılmaz, Fransa başta olmak üzere yurtdışından ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen hastaların aynadan şifa aradığını söyledi.



Aynanın birçok kişiye iyi geldiğini belirten Yılmaz, ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a da bu aynayı önerdiklerini, ancak Tayfur'un bunu kabul etmediğini söyledi.

Aynayı kullanan herkesin iyileştiğini iddia eden Yılmaz, "Bunun adı ayna olarak geçiyor ama bakıldığında kendinizi gösteren bir ayna değildir. Zamanında bu köyde yaşayan evliyaların yıllar önce getirmiş olduğu bir aynadır.


Bu aynanın özelliği ise yüz felcini geçirmesi. Bu aynanın yedi günlük bir ibadet süreci var. Aynanın hemen arkasında yazıyor. Aynayı kullanırken uygulanan ibadetler yerine getirildiğinde yüz felci geçiren hastalar şifasını buluyor.

Ünlü isimlerden olan şarkıcı Ferdi Tayfur'a da biz bu aynayı kullandırmak istedik ama kabul etmedi. Yüzü felçli hastaların hepsine bu aynayı veriyoruz. Aynanın arkasında yazan ibadetleri yedi gün boyunca uyguluyorlar ve sağlıklarına kavuşuyorlar.


Bu aynayı Fransa gibi yurtdışındaki ülkelere de gönderdik. Türkiye'nin çoğu yerine de gitti. Bu aynanın gittiği hastadan şifasız döndüğünü hatırlamıyorum" diye konuştu.

#çankırı
#ayna
#ferdi tayfur

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