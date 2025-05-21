Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'a büyük şok: Usta sanatçı ölmeden dava açmış

Duruşma sonrası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, "Dava süreci boyunca olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım. Hatta bugüne kadar, kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki artık mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk. Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. Dosyaya daha yeni vekalet sunduk ve şuanda davada kazanılmış bir taraf yoktur. Kazanılmış taraf olmadığı gibi, bizim haklı olduğumuzu hakimlere beyan dilekçemizde açıklayarak, zaten bir sonraki duruşmada, yüksek ihtimalle kuvvetle muhtemel usulden ret alarak düşmesine sebep olacaktır. Her Türk erkeği gibi eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak, bir marka kurdum. Sonrasında bu davaların içerisine çekildim" dedi.







