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Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'a büyük şok: Usta sanatçı ölmeden dava açmış

Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'a büyük şok: Usta sanatçı ölmeden dava açmış

12:1721/05/2025, Çarşamba
IHA
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Geçtiğimiz aylarda vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kendisine ait markayı kullandığı iddiasıyla damadı Muhammet Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı.

2 Ocak 2025 tarihinde vefat eden şarkıcı Ferdi Tayfur'un, ölmeden önce kendisine ait ‘Tayfur' soy isminin kızı Tuğçe Tayfur'a ait olan giyim mağazasında izinsiz kullanarak haksız kazanç sağladığı iddiasıyla damadı Muhammet Aydın'a dava açtığı ortaya çıktı. Ferdi Tayfur'un avukatları tarafından sunulan itiraz dilekçesinde, Aydın'ın markayı ‘Tayfur' ibaresi ile kullanmasının, "insanlar üzerinde oluşturduğu güven duygusunu kötüye kullanıp", "haksız bir ticari gelecek oluşturduğu" belirtildi. Aydın ise, Ferdi Tayfur'un iddiaları üzerine dava açılmasının ardından avukatı aracılığıyla mahkemeye yazılı beyanda bulundu.


Aydın adına avukatı tarafından verilen dilekçede, "Dava sebebiyle tedbir kararı verilmiş eşler milyonlarca zarara uğramış ve birçok bayisi kapanma durumu yaşamıştır. Bu durum, müvekkilin ve eşinin maddi manevi kaybına yol açmış, telafisi güç ve imkansız zararlara neden olmuştur. Tedbir kararının kaldırılması gerekmektedir. Verilen tedbir kararı dava için hiçbir katkı sağlamamıştır ancak davalı ve eşi için büyük maddi kayıplara sebebiyet vermiştir. Davanın bitiş süresi belli olmadığı için her geçen gün müvekkilim maddi kayıp yaşamakta ticari anlamda itibarı zedelenmektedir" ifadelerine yer verildi.


Öte yandan dava konusuna ilişkin ilk duruşma, 15 Mayıs günü İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'la tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşma, tamamlanmamış olan evrakların dava dosyasına eklenmesi ve diğer eksik hususların giderilmesi için 10 Temmuz tarihine ertelendi.



Duruşma sonrası Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, "Dava süreci boyunca olabildiğince sessiz kalmaya çalıştım. Hatta bugüne kadar, kayınpederim vefat edene kadar ben dosyaya herhangi bir vekalet, çalışan avukatlarım olmasına rağmen sundurmamıştım ama görüyorum ki artık mirasçılar, benim sermayesini yatırdığım şirkete ortak olmak gibi bir niyet içerisinde olduklarını fark edince kendimizi savunma mekanizması kurduk. Bugün ön inceleme duruşması yapılacaktı. Dava esasa geçemeden, usule uygun olmadığı için bir sonraki aşamaya ertelendi. Dosyaya daha yeni vekalet sunduk ve şuanda davada kazanılmış bir taraf yoktur. Kazanılmış taraf olmadığı gibi, bizim haklı olduğumuzu hakimlere beyan dilekçemizde açıklayarak, zaten bir sonraki duruşmada, yüksek ihtimalle kuvvetle muhtemel usulden ret alarak düşmesine sebep olacaktır. Her Türk erkeği gibi eşine bir şirket hediye etmiş bir adam olarak, bir marka kurdum. Sonrasında bu davaların içerisine çekildim" dedi.



#ferdi tayfur
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