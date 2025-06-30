Ferdi Tayfur'un hiç görmediğiniz hali ortaya çıktı: Kızı Tuğçe Tayfur'dan duygulandıran paylaşım

Kısa süre önce üçüncü kez anne olan Tuğçe Tayfur, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme geldi. Babasıyla arasında geçen diyaloğu sevenlerine anlattı. Tuğçe Tayfur’un paylaşımı yoğun ilgi gördü.
2 Ocak'ta hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un ve oyuncu Necla Nazır’ın kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan ve kızına "Necla Hira" adını veren Tuğçe Tayfur, yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Tuğçe Tayfur, babası usta sanatçı Ferdi Tayfur ile yer aldığı bir fotoğrafı ilk kez yayımladı.
"Bu lafımı unutma"
Tuğçe Tayfur paylaşımına, "Voleybol maçında dizimi sakatlamıştım. Bu benim ilk sakatlanmamdı ve babam 'Belki bu ilk düşmen ama hayat böyle bir şey, önemli olan tekrar nasıl güçlü kalktığın! Bu fotoğrafı hatırladığında bu lafımı unutma' demişti. Sanırım konu sakatlanmamdan çok daha başkaydı" notunu düştü.
"Gizli hesaplarınızı kaldırın"
Öte yandan Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında gizli hesaplardan kendisi hakkında yorum yapan kişilere sert tepki göstermişti:
"Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin"