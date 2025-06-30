Ferdi Tayfur'un hiç görmediğiniz hali ortaya çıktı: Kızı Tuğçe Tayfur'dan duygulandıran paylaşım

"Gizli hesaplarınızı kaldırın"

Öte yandan Tuğçe Tayfur geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında gizli hesaplardan kendisi hakkında yorum yapan kişilere sert tepki göstermişti:

"Gizli hesaplardan ahkam kesenler var. 3-5 kişi. Aynı soyisimdeler. Pardon da şu gizli hesaplarınızı kaldırın, öyle ahkam kesin bakayım! Sevenleri, başka akrabaları babamı paylaştıklarında böyle cinnet geçiriyorsunuz ya. Siz önce bir gizli hesaplarınızı kaldırın. Cumali ağabeye ya da ağabeyime laf etmeden önce, bir gizli hesaplarınızı kaldırın, ondan sonra konuşun. Görün bakalım halk size ne cevap veriyor. Öyle yiğitlik olmuyor biliyor musunuz? Yiğitlik böyle olur, hesaplar açık oluyor ve böyle açık açık konuşuyoruz. Artık konuşmalarınıza dikkat edin"