Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan dikkat çeken paylaşım: Dua istedi

Tuğçe Tayfur, "Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz Elhamdüllillah. Yer gök dua, bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim" şeklinde bir açıklama yaptı.