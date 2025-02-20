Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan dikkat çeken paylaşım: Dua istedi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından zor günler geçiren kızı Tuğçe Tayfur 3. kez hamileydi. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, "Bugün bizim için çok önemli bir gün" diyerek takipçilerine dua çağrısı yapan Tuğçe Tayfur'dan yeni açıklama geldi.
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak’ta hayatını kaybetmişti.
Tayfur’un vefatı, ailesi ve sevenleri için büyük bir kayıp olurken, geride kalan ailevi meseleler ölümünden sonra da gündemde kalmaya devam etti.
Babası Ferdi Tayfur'un ölümüyle zor günler geçiren Tuğçe Tayfur 3. kez hamileydi.
Muhammet Aydın ile evli olan Tayfur, doktor kontrolü sonrası, bebeğinin sağlık durumu hakkında son gelişmeyi paylaştı.
Tuğçe Tayfur, "Bebeğimizin durumu 3 hafta sonra daha kesin olarak netleşecek ama iyiye gidiyoruz Elhamdüllillah. Yer gök dua, bunu bir kez daha anladım. Yanımda olmasa da kalbiyle en içten dilekleriyle dualar eden herkese çok teşekkür ederim" şeklinde bir açıklama yaptı.
Tayfur, durumunun belirsiz olduğunu ancak moralinin iyi olduğunu belirtti.
İşte, Tuğçe Tayfur'un o paylaşımı.