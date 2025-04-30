Ferdi Tayfur'un mirasıyla ilgili kavga sürüyor: İkinci duruşma Marmaris'te görüldü

Geçtiğimiz 2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Marmaris'te görüldü.
Arabesk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetti.
Vefatıyla sevenlerini yasa boğan ve 4 Ocak'ta toprağa verilen Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesi, tartışmaye neden oldu. Vasiyetnin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.
Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı.
Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar, ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi.
28 MAYIS'A ERTELENDİ
Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.
5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında, usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.
Tayfur'un vasiyetinde; Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.