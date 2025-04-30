Ferdi Tayfur'un mirasıyla ilgili kavga sürüyor: İkinci duruşma Marmaris'te görüldü

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına, mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı.





Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu. Mirasçılar ve avukatlar, ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi.