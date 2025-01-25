Taha Tayfur, paylaşımına şu sözlerle devam etti:

Bu doğum günümde yanımda olamaman beni çok üzüyor. Ama geçen 17 yılımı seninle dolu dolu yaşadığım için şükrediyorum. Beni büyük bir adam olmam için yetiştirdin, adını en güzel şekilde temsil edebilmem ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çabaladın.