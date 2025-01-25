Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur’un vefatı, sevenlerini yasa boğmuştu. Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası tabutun başında ayrılmayan 17 yaşındaki oğlu Taha Tayfur'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yürekleri sızlattı.
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Sanatçının en küçük çocuğu Ferdi Taha Tayfur, babasının tabutunun başından bir an olsun ayrılmamıştı.
17 yaşındaki Ferdi Taha'nın, sosyal medya hesabında babası için paylaştığı sözler hüzne boğdu.
17. yaş gününü bu sene babasız kutlayan Taha, özlemini bu sözlerle dile getirdi;
"Sensiz geçen ilk doğum günüm"
“Canım babam, sensiz geçirdiğim ilk doğum günüm bugün.
Taha Tayfur, paylaşımına şu sözlerle devam etti:
Bu doğum günümde yanımda olamaman beni çok üzüyor. Ama geçen 17 yılımı seninle dolu dolu yaşadığım için şükrediyorum. Beni büyük bir adam olmam için yetiştirdin, adını en güzel şekilde temsil edebilmem ve izinden gidebilecek bir müzisyen olmam için çabaladın.
"Yattığın yer incitmesin aslan babam"
Sana bu çabalarının boşa gitmeyeceğine ve bayrağını en önde dalgalandıracağıma söz veriyorum. Seni çok seviyorum. Yattığın yer incitmesin, nurlar içinde uyu aslan babam" ifadelerine yer verdi.
Babasız geçirdiği ilk doğum gününde duygularını takipçileriyle paylaşan Taha Tayfur, sosyal medya hesabında babasıyla olan fotoğraflarını yayımladı.