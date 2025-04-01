Ferhat Göçer'den Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili çarpıcı sözler: Defalarca uyardım

Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak hayatını kaybetmesi gündemdeyken hem doktor hem şarkıcı olan Ferhat Göçer'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Sanatçı Volkan Konak, sahne aldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konser sırasında aniden rahatsızlandı. Sahnede kalp masajı yapılan sanatçı, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 00.17'de hayatını kaybetmiş olarak hastaneye giriş yaptığı belirtilen Konak'a, uzman doktorlardan oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulandı. Ancak tüm müdahalelere rağmen yanıt alınamayınca saat 00.42'de sanatçının hayatını kaybettiği açıklandı.
Volkan Konak'ın ölümü ile ilgili henüz net bir bilgi gelmezken, şarkıcı ve aynı zamanda bir doktor olan Ferhat Göçer, sanatçının ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Göçer'in açıklaması şöyle: "Bir arkadaş, bir sanatçı, hekim, MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak'ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum."
''Yıllardır Kıbrıs'ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda, gerek otel yetkililerini, gerek hükümet yetkililerini defalarca uyardım.''
''Volkan Konak'ın sahnede düştüğü andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastane yoğun bakım servisine ulaşması 1 saati almış. Değil dakikaların saniyelerin çok kıymetli olduğu böyle durumlarda olabildiğince hızlı şekilde CPR yapılırken hastaneye transferinin gerçekleşmesi gereken bir durumda böylesine bir gecikmenin telafisi mümkün değildir.''