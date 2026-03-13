Filistin'e destek adına 'Sessiz Ayakkabılar' sergisi açıldı

"Amacım, Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir"





Sanatçı Ali Uslu da Filistin'de yaşanan acıya dikkati çekerek, "Gazze'de yaşananlar sadece bölgesel sorun değil, aynı zamanda küresel bir endişe kaynağı ve insanlık için vicdan sınavıdır. 21. yüzyılda maalesef ki insanlık onuru yerle bir olmuştur. Bir sanatçı olarak amacım, Gazze'deki masum çocukların seslerini duyurabilmektir. Çünkü zulme karşı sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Çağımız güçlünün zayıfı ezdiği bir zaman dilimidir. 'Sessiz Ayakkabılar' sergisi de bu sesin yankısıdır." değerlendirmesini yaptı.