Finlandiya usulü Savur pizza: Mardin'de kafeye dönüştürülen tarihi hükümet konağında ziyaretçilerin tercihi oldu

'Özel bir sosumuz var'

Pizza ustası Ferhan Bulakbaşı, ilçeye gelen lezzet tutkunlarının Finlandiya usulü pizzayı çok beğendiklerini ifade ederek, “Burası, Mardin'in Savur ilçesindeki eski tarihi hükümet konağı. Finlandiya usulü Savur pizza yapıyoruz. Finlandiya usulünce öncelikle hamurumuzu 24 saat dinlendiriyoruz. Özel bir sosumuz var. Savur'a özel kavurmalı ve pastırmalı pizzamız var. Vejetaryen pizzamızla birlikte toplamda 8 çeşit pizza çıkarıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimiz çok memnun kalıyorlar. Savur gibi bir yerde İtalyan pizzasından daha lezzetli olan Finlandiya usulü pizzanın çıkartılmasının şaşkınlığını yaşıyorlar. Hizmetimizden çok memnun kalıyorlar. Burası sosyal bir tesis, kar amacı gütmüyor. Gastronomiye kazandırdığımız bir mekandır burası" diye konuştu.