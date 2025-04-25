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Fulya Zenginer depreme çekim anında yakalanmıştı: 'Beynimden vurulmuşa döndüm' diyerek anlattı

Fulya Zenginer depreme çekim anında yakalanmıştı: 'Beynimden vurulmuşa döndüm' diyerek anlattı

13:4625/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Oyuncu ve fenomen Fulya Zenginer, Silivri merkezli yaşanan depreme evinde içerik çekerken yakalanmıştı. Depremi hisseder hissetmez hemen çocuğuna koşan Zenginer, o korku dolu anlarla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde deprem vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı.

Ünlü oyuncu Fulya Zenginer de evinde içerik çekerken depreme yakalandı.

Depremi hisseder hissetmez hemen çocuğuna koşan Zenginer, o korku dolu anlarla ilgili ilk kez paylaşım yaptı.


Deprem olduğu sırada anne olmanın verdiği iç güdüyle oğlunun yanına koştuğunu anlatan oyuncu, takipçilerine o an hissettiklerini anlattı.

"Beynimden vuruldum"

Oğlunun fotoğrafının altına, "Milan pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm 'Milan nerede?' dedim, o da donup kalmış cevap veremedi. Teras kapısının da açık olduğunu gören ben, orada ufak çaplı bir beynimden vuruldum. 


"Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım"

Milisaniyede kafamda yankılanan senaryoları tahmin edersiniz. Sonra terasa fırladım hiçbir şeyden haberleri yok oyun oynuyorlar. Deli gömleğine bir adım daha yaklaştım. Şaka bir yana çok şükür kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.


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