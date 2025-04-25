"Beynimden vuruldum"

Oğlunun fotoğrafının altına, "Milan pek anlamadı. Onlar babasıyla terastaymış, ben koşarak gittim koridorda oyun ablasını gördüm 'Milan nerede?' dedim, o da donup kalmış cevap veremedi. Teras kapısının da açık olduğunu gören ben, orada ufak çaplı bir beynimden vuruldum.



